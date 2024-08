Bartosz Kurek świętuje sukces biało-czerwonych z żoną. Anna pokazała ich wspólne nagranie: "To było coś pięknego" (FOTO)

Koko 🐔 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Co to za kul żony męża? Zawsze trzeba mieć żonę albo męża. Ja jestem prawie rozwiedziona i jest mi przykro bo nie wiem jak ludzie mają mój stan nazwać. Nie chcę mówić i wyjaśniać nikomu że to nie mój mąż a mimo wszystko jak gdzieś zajdę to używają ludzie zwrotu: pani mąż…