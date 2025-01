Beata Chmielowska-Olech WRACA do pracy: "Dołączam do przyjaznej ekipy programu śniadaniowego"

Beata Chmielowska-Olech wraca do pracy

Telewizję mam we krwi i lubię ludzi. Nawet jeśli niektórzy bardzo starają się mi zaszkodzić, to nauczyłam się odpuszczać i iść dalej. (...) Z przyjemnością informuję też, że przyjęłam zaproszenie od Beaty Boruckiej, największej polskiej silver-influencerki, założycielki telewizji internetowej Silver TV. Dołączam do przyjaznej ekipy programu śniadaniowego "Na dobry dzień", a także poprowadzę tam autorski format "Silver Express", czyli pociąg do wiedzy i rozrywki - mówi w rozmowie z "Faktem".