Beata Tadla wyraziła wsparcie dla WOŚP i zwróciła się do pracowników TV Republika: "Kręgosłup ma się jeden. Serce też"

Nigdy nie byłam z PiSem. Nie oglądam Republiki. Ale również nie daje na WOŚP i to już od 10 lat. A to dlatego, że do końca jestem pewna czy ten Pan oddaje wszystkie pieniądze na szczytne cele. Rozumiem, że każda fundacja pobiera 6% od zbiórek na swoją działalność, że Pan Owsiak traktuje fundację jako swoją pracę i pobiera za to wynagrodzenie ale do końca wierzę że jest to tylko 6%. Nie podoba mi się to jak Pan Owsiak dyskutuje i bawi się w politykę. Chciałbym czytać o nim tylko w kontekście jego działalności a nie w kontekście jakiś przepychanek politycznych. Pomaganie lubi ciszę a on pcha się na świecznik. Skoro szpitale potrzebują wsparcia finansowego na zakup sprzętu dajcie tu listę tych szpitali, chętnie wpłacę pieniądze bezpośrednio do nich.