Ben Affleck i Jennifer Lopez odwożą dzieci do szkoły Rolls-Royce'em za prawie 2 MILIONY ZŁOTYCH! (ZDJĘCIA)

Aga 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Po co to glupie przeluczanie? Oni zarabiaja w dolarach wiec to jest auto za jakies 480tys dolarow. Porownujac 1 : 1 , w Polsce tez duzo osob jezdzi autami za 400 tys zl. PRZESTANCE PRZELICZAC