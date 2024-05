Ben Affleck nie chce walczyć o małżeństwo z Jennifer Lopez?! "OPRZYTOMNIAŁ"

Anna 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Szkoda mi go gdyby nie pił to by był dalej z Jennifer Garner a teraz jest z J.LO i co z tego że przestał pić to i tak się nie dogadują i chodzi jak wrak a ona za dużo wymaga aż za dużo jest dobrym aktorem lepszym od niej laurat dwóch Oscarów a ona co śpiewać tylko potrafi bo grać to nie umie a się madruje . Ok dużo osiągnęła ale on też dużo osiągnął.