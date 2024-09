Ben Affleck po rozstaniu z Jennifer Lopez wrócił do NAŁOGU. Aktor został przyłapany przez paparazzi (ZDJĘCIA)

Widać problemy neurologiczne. Dopamina nie styka jak to przy tych zaburzeniach. Alkohol rzecz jasna podnosi jej poziom szybko wiec to ulubione hobby jego nie krył się nigdy. Na planie może nie mógł chlać to szlugi. Ale 5 paczek dziennie? I to codziennie? To ile on musi wypić codziennie jak już może zeby poczuć się dobrze?? Jennifer kasa kariera i taki degenerat przy boku……