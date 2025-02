Bestsellery Empiku 2024 za nami. Jak się bawili internauci? Jedni chwalą, inni krytykują. "Chyba za cicho mikrofony ustawione, ledwo słychać"

Bestsellery Empiku 2024 za nami. Jak bawili się internauci?

Niestety sporo było też komentarzy o tym, co nie zagrało. Wielu internautów ma żal przede wszystkim o to, że ostatnie kategorie wieczoru potraktowano po macoszemu - napomknięto o nich tylko na szybko tuż przed zamknięciem gali i nawet nie przedstawiono nominowanych.

"Jestem zawiedziona tą galą... Przedstawienie ostatniej kategorii "twórca roku" to jakiś nieśmieszny żart. Nie zostali wymienieni nawet nominowani. Mam wrażenie, że występy artystyczne przyćmiły nominacje", "To, jakim brakiem szacunku obdarowaliście ostatnie kategorie, nominowanych i zwycięzców, to się w głowie nie mieści", "We wszystkich kategoriach były czytane nominacje, a w ostatniej kategorii nie. I do tego to ogłoszenie zwycięzców", "Czemu ta końcówka z nagrodą dla autora i piosenkarza była zrobiona tak na odwal i na szybko?" - czytamy.