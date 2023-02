Bezdomna Loni Willison z dobytkiem przemierza ulice West Hollywood (ZDJĘCIA)

Wraith 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Podobno do 2035 roku 40% kobiet po 35 roku życia będzie bezdzietna. Jest to przerażający efekt ideologii feministycznej, która wszystko pomieszała i zachęca kobiety do tzw. radosnej samorealizacji hasłem 'każdy ma prawo do szczęścia' To, o czym owa ideologia nie wspomina to fakt, że ta samorealizacja skutkuje przeciążeniem psychicznym, lekami psychotropowymi, napadami lęku i wielką samotnością na starość. Pierwsze pokolenia kobiet właśnie tego doświadczają. THE CHOICE IS YOURS.