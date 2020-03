Beztroska Willow Smith prezentuje ŁYSINĘ na zakupach z chłopakiem (ZDJĘCIA)

Will Smith i Jada Pinkett Smith, jak na gwiazdorską parę przystało, nawet w kwestii rodzicielstwa postanowili się nieco wyróżnić. Aktorzy starali się wychowywać pociechy bezstresowo i w żaden sposób ich nie ograniczać, w efekcie czego, zarówno Willow, jak i jej starszy brat nie chodzili do szkoły i przez lata sami "rozwijali się intelektualnie i duchow". Mimo to, jak się niedawno okazało, okresu dorastania córka Smithów nie wspomina najlepiej. Choć mogłoby się wydawać, że pociecha znanych aktorów miała wszystko, czego jej potrzeba, a nawet o wiele więcej niż posiada przeciętny młody człowiek, Willow w szczerym wywiadzie przyznała się do samookaleczania.