Bieberowie znów spędzają czas ODDZIELNIE: odpicowana Hailey brylowała w Paryżu, a Justin włóczył się w dresie po Los Angeles

Ostatnimi czasy plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Justina Biebera i jego żony znów przybierają na sile. Wszystko przez to, że para coraz rzadziej pokazuje się razem publicznie, za to spędzają więcej czasu oddzielnie i w gronie znajomych. Co więcej, wedle informatora Daily Mail, Hailey Bieber jest poważnie zaniepokojona zachowaniem męża.