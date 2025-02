Justin Bieber kroczy na spotkanie ze znajomymi BEZ ŻONY. "Hailey próbowała mu pomóc, ale on nie chce jej słuchać"

On juz wypruty w tym zwiazky, dusi sie, jest nieszczesliwy. Pytanie, kiedy to sie zaczelo. I do tego punktu powinnien wrocic i z psychiatra przerobic. Hailey to salonowa panna , a on to wolalby z kumplami w domu siedziec. No i jeszcze dziecko. Moze niedosypia. Ma przechlapane, pappi nie daja spokoju, ameryka, kraj plynnacy najwieksza toksyna. Obejrzycie sobie na yt jak pokazuja historie bezdomnych. Jak wgl stali sie bezdomni. Ot caly amerikan drim