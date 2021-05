Billy Porter wyznał, że jest nosicielem wirusa HIV! "Żyłem z tym wstydem 14 lat"

Billy Porter od lat jest obecny w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Prawdziwą popularność aktor zyskał jednak w 2019 roku, za sprawą głośnego serialu "Pose". Rola Pray'a Tella przyniosła mu już nagrodę Emmy dla najlepszego aktora oraz dwie nominacje do Złotego Globu. Billy regularnie zwraca również uwagę mediów za sprawą wyjątkowo oryginalnych stylizacji.

Tak właśnie wygląda dziś nosiciel HIV. Umrę na coś innego, zanim umrę z tego powodu (...). Chodzę do lekarza co trzy miesiące i wiem, co dzieje się w moim ciele. Jestem najzdrowszy w całym swoim życiu. Czas więc odpuścić i opowiedzieć inną historię. Nie ma już stygmatyzmu, skończmy z tym, już czas. Żyłem z tym i wstydziłem się wystarczająco długo - kontynuował.