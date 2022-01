Blanka Lipińska grozi, że jeszcze w tym roku wejdzie na plan nowego filmu: "Żebyście mogli delektować się OSTRĄ historią GITARZYSTY I PISARKI"

gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ona naprawdę nie może przeżyć, że ją rzucił. Wiadomo, przykre to, trudne, ale trzeba przeżyć, przetrawić i iść do przodu. Naprawdę każdy z nas się zakochiwał, miał motylki w brzuchu, potem rozstawał, płakał, ale żeby mielić takie coś w mediach to przesada. Brak szacunku do partnera i wspólnej przeszłości.