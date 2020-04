Blanka Lipińska rozprawia się z FEMINISTKAMI: "Czy to, że prowadzą blogi, które CZYTA ŚREDNIO 17 OSÓB, pomaga kobietom?"

Blanka Lipińska niemalże od początku swej "twórczej" działalności miała na pieńku z polskim środowiskiem feministycznym. Działaczki co rusz oskarżają autorkę 365 dni o promowanie przemocy wobec kobiet i wspieranie "kultury gwałtu" . Ona natomiast twierdzi, że prawdziwym feminizmem jest zezwolenie paniom na przeżywanie swojej seksualności tak, jak tylko mają na to ochotę.

Powiedz mi, co te wojujące feministki naprawdę zrobiły dla kobiet? Ile razy dziennie są opluwane za swoją działalność? Ja książki napisałam dla siebie, czyli dla kobiety i wydałam je dla kobiet. Każdego dnia mi się za to mniej lub bardziej obrywa. A czego one dokonały? Czy to, że prowadzą blogi, które czyta średnio 17 osób, pomaga kobietom? Jeśli tak, to super. Ale do cholery, niech się odczepią od dziewczyny, która naprawdę stara się coś zmienić, a jest kobietą i osiągnęła sukces w męskim świecie - domaga się Lipińska.