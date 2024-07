Blowek otrzymał w budce Chajzera większą porcję kebaba. Ma dla niego NIETYPOWY prezent: "Myślę, że to rozwiąże cały problem"

Abc 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 12 Odpowiedz

A ja dostałem u chajzera tylko listek sałaty. Ale poprosiłem o jakieś danie za 23 grosze. Kur… co to są za tematy. Chłop lezie po kebsa a potem pierd…. Takie kocopoly że większy mniejszy?! O co tu chodzi buła z mięsem stała się tematem narodowym. Inna sprawa że ci co robią te kebaby to muszą być wyjątkowo spostrzegawczy żeby ustalić że niejaki blow job to ktoś ważny. Zresztą ładnie się podsumował - sam się celebrytą określił bo nikt inny nie chciał czy jak?