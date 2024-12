Brad Pitt jest wściekły, że został odcięty od dzieci. Twierdzi, że Angelina Jolie chce mu "dokuczyć: "Co roku w okresie świąt robi jakiś numer..."

Choć Angelina Jolie i Brad Pitt od lat nie są już razem, to w wielu kwestiach wciąż nie udało im się dojść do porozumienia. Największą kością niezgody są oczywiście wspólne dzieci zwaśnionej pary aktorów, które po rozstaniu zostały przy matce. W efekcie niemal nie widują znanego ojca.

Ostatnio głośno było o tym, że Angelina Jolie zabrała na ściankę najmłodszego syna. Obecność Knoxa na gali Governor's Awards zwróciła oczywiście uwagę Brada. Jak podają zagraniczne media, gwiazdor dopatrzył się w sytuacji pstryczka w nos ze strony eksżony.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Angelina Jolie: "Mam nadzieję, że wychowałam syna na dumnego Kambodżanina"

Reakcja Brada Pitta na nowe zdjęcia syna

Według "In Touch" oglądanie zdjęć 16-letniej pociechy wiele Pitta kosztowało.

Bradowi było bardzo trudno oglądać zdjęcia Knoxa z Angeliną na czerwonym dywanie, ponieważ rzadko go widuje - przekazał informator tabloidu, dodając: Jest dumny z Knoxa i nie ma nic przeciwko temu, aby wyrabiał sobie na ściance nazwisko, ale nie może pozbyć się wrażenia, że ​​Angelina wszystko to wykalkulowała, by mu dokuczyć.

Brad Pitt jest zirytowany zachowaniem Angeliny Jolie

Choć 60-latek jest "w zasadzie przyzwyczajony" do niewidywania latorośli, sytuacja wciąż jest ponoć dla niego "przygnębiająca". Osoba z otoczenia Brada wskazuje przykłady rzekomego utrudniania mu przez Jolie kontaktów z dziećmi.

Co roku w okresie świąt robi jakiś numer, który ewidentnie ma na celu uprzykrzenie mu życia. Czy to zabranie dzieci na wycieczkę w czasie świąt, aby uniemożliwić mu ich zobaczenie, czy złożenie pozwu do sądu, aby pokrzyżować plany - dowiadujemy się.

Informator "In Touch" przekazał, że mimo iż aktor "chciałby zobaczyć swoje dzieci", w związku z zachowaniem Angeliny od dawna nie ma większych nadziei.

To niesamowicie frustrujące i smutne, bo nie potrafi kontrolować jej działań. Ale stara się nie dać się w to wciągnąć. Wszystko, co może zrobić, to skupić się na tym, żeby sąd wyznaczył mu czas na spędzanie czasu z dziećmi i być najlepszym ojcem, jakim może być.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.