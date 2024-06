Brad Pitt zamierza wyciągnąć ciężkie działa w walce z Angeliną Jolie. Chce POGRĄŻYĆ byłą żonę. "Ma w Hollywood ogromną WŁADZĘ"

Brad Pitt pokona Angelinę Jolie w "konkursie popularności"

Pomimo upływu czasu atmosfera pomiędzy gwiazdorskim duetem wciąż nie stygnie. Jak donoszą media, w konflikt pomiędzy Angeliną Jolie i Bradem Pittem zamieszane mogą być również osoby z branży filmowej . To one będą musiały opowiedzieć się za jedną ze stron, z którą będą chcieć współpracować. Według informatora portalu "In Touch" walkę byłych małżonków "na popularność" może wygrać aktor, którzy ma ponoć spore znajomości.

Według informatora wspomnianego portalu Brad Pitt planuje "zrobić wszystko, co w jego mocy", aby sprawić, żeby jego była żona poczuła się niekomfortowo. To właśnie "konkurs popularności" ma być jego mocną stroną.

Brad zawsze będzie miał większy wpływ w społeczeństwie i cieszy się, że może wykorzystać tę władzę przeciwko Angelinie. Kiedy nadejdzie sezon Oscarów, będzie musiała wziąć udział we wszystkich wydarzeniach, bo krążą plotki, że zostanie nominowana do swojego nowego filmu biograficznego. Można liczyć na to, że Brad też tam będzie, choćby po to, by udowodnić jej, jak bardzo jest kochany - wyznaje informator portalu.