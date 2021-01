Brat Harry'ego Branta relacjonował jego POGRZEB na Instagramie: "Jestem zdruzgotany" (ZDJĘCIA)

Kitku 19 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Nie chce być wredna ,ale na czym polegała ta jego wyjątkowość? Na świecie żyje tyle miliardów ludzi i większość uważa się za wyjątkowych. Nie mówię ,ze był złym człowiekiem czy cos , miał słaby charakter. Dostał na starcie to co innym się nie śniło , a on to zmarnował. Tyle możliwość rozwoju , wszystkie uczelnie świata stoją otworem, mozna ulepszać ten świat bo nie trzeba pracować na swoje utrzymanie i na się na to czas. Za to on poprawiał swoją urodę i ćpał , faktycznie wyjątkowy twór swojegosrodowiska i pokolenia