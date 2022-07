Brian Austin Green ponownie został ojcem! Eksmąż Megan Fox doczekał się PIĄTEGO DZIECKA

Vve 1 godz. temu zgłoś do moderacji 26 21 Odpowiedz

On jest taki nijaki, zawsze się zastanawiałam co ta Megan w nim widziala..no ale teraz rozumiem, że ona ma mocno pokręcony gust, bo ten jej nowy facet to naprawdę dramat. Ex mąż jest rodzinnym facetem, robił te dzieciaki pewnie z myślą, że to zatrzyma Megan przy nim i będą taka miła rodzinka for ever. Ale ona widać miała inne wyobrażenia o życiu i teraz jej odbija, zbyt mloda była na takie stateczne życie i teraz kobieta uzywa(ale trudno chwilami na to.patrzec).