Brian Austin Green i Sharna Burgess SPODZIEWAJĄ SIĘ DZIECKA! Były mąż Megan Fox zostanie ojcem PO RAZ PIĄTY

Nie ma wątpliwości, że to Megan Fox uwikłana jest teraz w bardziej medialny związek niż jej partner. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo para niedawno się zaręczyła, a jeśli wpadnie im do głowy owe zaręczyny zerwać, to zranią ich pierścionki, które zaprojektował sam muzyk. Brian Austin Green stawia natomiast na nieco bardziej "tradycyjny" związek.