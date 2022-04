Britney Spears ogłasza, że JEST W CIĄŻY!

Straciłam tak dużo na wadze podczas wycieczki na Maui, tylko po to, żeby znowu przytyć. Pomyślałam "Jezu, co się stało z moim brzuchem?". Mój mąż powiedział: "Jesteś w ciąży spożywczej, głuptasie". Więc zrobiłam test ciążowy, no i cóż. Spodziewam się dziecka. (...) Jeśli tam jest dwójka, chyba odlecę. Oczywiście nie będę teraz tak często wychodzić przed paparazzi, bo będą tylko chcieli zrobić mi zdjęcia dla pieniędzy. Jak to już robili - napisała na Instagramie.

Britney, gratulacje!; Baby one more time!; Omg, naprawdę?? Gratulacje!; Jestem taki zdezorientowany. Jesteś w ciąży czy nie?; Mam to samo. Dosłownie zakręciło mi się w głowie podczas czytania tego; Ona jest w ciąży?; Myślałem, że przez większość postu wciąż żartuje, że jest w ciąży spożywczej; Omg, jeśli to prawda, to gratulacje!; Najlepsze wieści; Czy to żart? Coś niewłaściwie przeczytałam?; Czekaj, co?; Gratulacje Britney. Przesyłam Ci dużo miłości - możemy przeczytać pod postem Spears.