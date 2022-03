Elegancka Britney Spears świętuje 28. urodziny ukochanego: "Chcę ZAŁOŻYĆ Z TOBĄ RODZINĘ" (FOTO)

MoimSkromnym 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 57 Odpowiedz

Za nami niespełna ćwierć roku, a oprócz tego, że mamy nie za ciekawą sytuację, również mamy już żenadę roku: wojenkę polskich div o to, kogo pomoc jest najmojsza. Już się pogubiłam, kto ma rzeczywiście w tym słuszność, ale niezależnie od tego, żenuje mnie każdy kolejny odcinek tej telenowelki i to, że nie mogą sobie tego odpuścić wobec takich dramatycznych okoliczności. A wszystkich samozaoranie to wg mnie karma za cały ten koncert... To od początku zgrzytało; w jakiś sposób było nie na miejcu. (Podobnie jak to poprzednie show ze wspieraniem polskich służ granicznych) Wiem - szlachetnie chcieliście okazać wsparcie swym artyzmem, podnosić morale sentymentalnym widowiskiem i kwestować na rzecz bliźnich. Ale to jednak koncert - wyraz celebrowania i zabawy; nie na miejscu wobec zamarzania ludzi w lasach czy spadania bomb. (Moim skromnym zdaniem rzecz jasna... ;) ) To modne dziś, publiczne pomaganie z pompą wychodzi czasem bokiem...