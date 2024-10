Britney Spears zaskoczyła nagraniem w ślubnym looku. Deklaruje, że "wyszła za samą siebie": "Najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłam"

W ostatnich latach w życiu Britney Spears doszło do prawdziwej rewolucji. Mowa nie tylko o wyzwoleniu się spod ojcowskiej kurateli, lecz także o ślubie i późniejszym rozwodzie z Samem Asgharim , o czym jeszcze niedawno rozpisywały się wszystkie media. Od tego czasu miała znaleźć pocieszenie w ramionach kolejnego mężczyzny.

Britney Spears zaskoczyła nowym nagraniem. "Poślubiłam samą siebie"

Tabloidy prześcigają się w kolejnych doniesieniach na temat niejasnego statusu związku Britney i Paula Soliza . Mężczyzna jest jej byłym pracownikiem, a prywatnie doczekał się dziewięciorga dzieci i historia jego zatargów z prawem jest ponoć dość pokaźna. Tymczasem gwiazda nie zamierza włączać się w dyskusję na temat ich relacji, a w nowym poście skupia się raczej na tym, co łączy ją z samą sobą.

Na instagramowym profilu Britney pojawiło się nowe nagranie, na którym piosenkarka zaprezentowała się w stylizacji przywodzącej na myśl ślubną ceremonię. Tym razem nie zdecydowała się zatańczyć, a jedynie intensywnie wpatruje się w obiektyw i poprawia sobie welon. W opisie z kolei zadeklarowała, że "poślubiła samą siebie" i uważa to za bardzo dobrą decyzję.

Dzień, w którym poślubiłam samą siebie... To może się wydawać śmieszne czy głupie, ale sądzę, że to najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłam - napisała.