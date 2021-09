Bruno z "Love Island" BRONI Angeliki, przez którą odpadł: "Też mógłbym ją oczerniać"

Ostatnio niechęć fanów "Love Island" do 22-letniej mieszkanki Londynu jeszcze się pogłębiła po tym, jak dziewczyna wyeliminowała z programu Bruna. Warto wspomnieć, że chłopak był nią tak zauroczony, że nawet... zgolił brodę, bo mówiła, że woli mężczyzn bez zarostu . Niestety nie pomogło mu to uchronić się przed odpadnięciem.

Mimo to Bruno zapewnia, że nie ma żalu do wytatuowanej blondynki, a nawet postanowił stanąć w jej obronie.

Mega mnie boli, że na Angelikę jest wylewany taki hejt w internecie. Myślę, że na to nie zasługuje. Każdy ma szansę na miłość. Jeśli ona nie czuła tego ze mną, to miała prawo zdecydować. Jesteśmy tylko ludźmi i to jest tylko program, to nie jest prawdziwe życie, więc myślę, że wszyscy powinni zluzować porty i dać Angelice spokój - mówi w relacjach na Instastories.