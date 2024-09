Budda przekazał cztery GOTOWE DOMY dla powodzian z Paczkowa. "Mamy tutaj bardzo niestandardowy pomysł"

Budda przekazał cztery domy dla powodzian

Może nieprzesadnie chwalić ze względu na to, że łatwo jest narzucić narrację, że pomaga się po to, żeby tylko i wyłącznie się pokazywać na wywiadach, więc to pewnie wynika troszeczkę z tego. Rzeczywiście pojawił się przeciek od lokalnej ludności, który mówił o tym, jaki mamy tutaj bardzo niestandardowy pomysł. Za sobą mamy pierwszy z czterech domów, które postanowiliśmy tutaj przywieść w gotowej formie transportem overload dla rodzin z dziećmi, które na chwilę obecną śpią na halach produkcyjnych ze względu na to, że ich domy akurat zostały zmiecione do absolutnego zera i nie mają gdzie się podziać - wyznał Budda w wywiadzie dla Kanału Zero.