Burza po finale "The Voice of Poland". Widzowie węszą USTAWKĘ: "Największa żenada w historii programu"

14. edycja "The Voice of Poland" dobiegła końca. Jurorami w tegorocznej odsłonie przebojowego show byli: Tomson i Baron, Lanberry, powracający Michał Szpak, a także debiutujący w tej roli Kuba Badach. O główną nagrodę walczyli Mikołaj Przybylski, Iza Płóciennik, Kacper Andrzejewski oraz Anna Iwanek. Finałowy odcinek był niezwykle emocjonujący, a spragnieni wygranej uczestnicy dali wyjątkowy pokaz umiejętności.

Ostatecznie najlepsza okazała się podopieczna Kuby Badacha, czyli Anna Iwanek. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Przybylskiemu z teamu Michała Szpaka. O tym, które miejsca zajęli, zadecydowały głosy widzów. Ci sami widzowie wyrazili potem swoją opinię w sieci.

W myśl idei show, w finałe powinien zwyciężyć najbardziej utalentowany wokalista. Fani show mają jednak pewne zastrzeżenia, co do tego, jak przebiegły eliminacje. Niektórzy gratulowali wygranej Ani, zdecydowana większość widzów nie szczędziła jednak gorzkich słów. Pod postem, w którym ogłoszono, że palmę pierwszeństwa zdobyła Iwanek, rozpętała się prawdziwa burza.

Anna Iwanek zwyciężczynią 15. edycji "The Voice of Poland"! - czytamy. To był wieczór pełen magii i wzruszeń – polska scena muzyczna właśnie zyskała prawdziwy diament. Gratulacje, Ania! Twoja energia, pasja i głos to coś, czego nie da się zapomnieć.

Jeszcze to wszystko procesuję. To, co się wydarzyło, dotrze do mnie pewnie dopiero jutro albo za tydzień. To jest totalne szaleństwo, radość i wdzięczność ogromna! Arcywielce chciałam wszystkim podziękować - widzom, mojej rodzinie i wszystkim, których poznałam w programie. Dzięki Wam ta przygoda była jeszcze wspanialsza! – wyznała wzruszona zwyciężczyni tuż po ogłoszeniu wyników.

Według wielu komentujących na zwycięstwo zdecydowanie bardziej zasłużył laureat drugiego miejsca, czyli Mikołaj Przybylski.

Mikołaj miał to coś u Ani tego nie widzę...; Mikołaj zasłużył na wygraną znaczenie bardziej!; Dlaczego przewaga głosów nie jest pokazywana? - pisali.

Znaleźli się też tacy, którzy jawnie zarzucają produkcji ustawkę.

Ania to z pewnością fajna, sympatyczna dziewczyna, ale wokalnie byli dużo, dużo lepsi. Iza i Kacper sztos. Fajnie to produkcja wymyśliła, Anka zdobyła sympatię widzów i wygrała, szkoda że nie wygrał wokal i artyzm; Największa żenada w historii polskiego "The Voice"; USTAWKA! Uwielbiałam ten program, ale to była ostatnia edycja jaką oglądałam. Skoro wygrywają najgorsi, po co to oglądać. Patrząc na ilość osób, które też czują, ze nieodpowiednia osoba wygrała - a to głosy widzów decydowały - to tym bardziej uważam, że to okropna USTAWKA i jeszcze raz USTAWKA! - grzmieli internauci.

Są i tacy, którzy zgadzają się z werdyktem.

Ależ oni wszyscy byli wspaniali… gratulacje Ania! Byłaś najlepsza! Zasłużona wygrana dla Ani; Anka, wierzyłam w ciebie!; Mega się cieszę z wygranej Ani i kibicuję mocno. Uważam, że zasłużone w 100%; Od początku była moją faworytką do wygrania tej edycji; Gratulacje! Od początku stawialiśmy na Panią Anię. Finał był niesamowity - pisali.

