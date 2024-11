Za nami finał 15. edycji "The Voice of Poland". Oto kolejny "najlepszy głos w Polsce". Słuszny werdykt?

Za nami kolejna edycja "The Voice of Poland" . Zaledwie kilkanaście tygodni temu muzyczne show powróciło na antenę TVP już po raz piętnasty. Chętnych jak zawsze nie brakowało, ale tylko jedna osoba mogła zostać kolejnym "najlepszym głosem w Polsce".

Za nami finał 15. edycji "The Voice of Poland". Znamy zwycięzcę!

15. edycja "The Voice of Poland", podobnie zresztą jak poprzednie odsłony hitowego programu, generowała w sieci wiele komentarzy. W tym sezonie w fotelach jurorów pozostali Tomson i Baron oraz Lanberry, do których dołączyły dwie nowe osoby - Michał Szpak i Kuba Badach. Odświeżona ekipa od tygodni szukała kolejnego "najlepszego głosu w kraju", który dołączy do dotychczasowych zwycięzców.