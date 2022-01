Burza po wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat DEPRESJI u młodzieży. Piotr Stramowski grzmi: "BEŁKOT prostego jak łodyga siana chłopa!"

gość 29 min. temu zgłoś do moderacji 118 7 Odpowiedz

Ktoś kto nie wierzy w mądrości partii rządzącej jest już teraz uważany za zdrajcę i nie godny tego by nazywać go "prawdziwym" Polakiem...Teraz zaczynają czepiają się też dzieci. Masz chorobę psychiczną? To pewnie dlatego że słuchasz lewaków z opozycji. Trzeba było słuchać pisowców, to byś był zdrowy. Ciąg dalszy dzielenia społeczeństwa. Do czego to wszystko doprowadzi?