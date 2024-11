Burza pod ujęciem Zofii Zborowskiej karmiącej córkę: "Karmienie piękne, ale cycuś już nie?"

Piersi służą karmieniu, a to że faceci je postrzegają inaczej to ich problem ;) Zdarzyło mi się nakarmić moje niemowlę w miejscu publicznym. Były to czasy, kiedy nie było takiego luzu i tolerancji jak obecnie. Była to dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja, był to urząd, nie miałam z kim zostawić dziecka a sprawa była terminowa. Poszukałam jakiegoś ciemnego kąta, na stojąco, zakryłam się jak mogłam i dziecko nakarmiłam. A nakarmione przestało płakać. Może nie wszyscy wiedzą, że w zasadzie do szóstego miesiąca nie powinno się karmić niemowlęcia niczym innym jak tylko pokarm matki. Ściąganie pokarmu i przelewanie do butelek to już jest naprawdę ostateczna sytuacja, dziecko nie powinno ssać Smoczka, żeby nie zatracić umiejętności ssania piersi matki. A sprawa negliżu przy karmieniu to już inna kwestia.