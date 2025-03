Była dziewczyna Kanye Westa tłumaczy, dlaczego raper każe Biance się rozbierać: "Kręci go, kiedy mężczyźni się ślinią na widok jego kobiety"

Prawda jest taka, że one wcale nie są zniewolone tylko zafascynowane jego osoba, każdy go zna i bycie u jego boku wystarczy,zeby rozwinąć się w świecie showbiznesu. Taka Kim Kardshian byłaby nikim gdyby nie Kanye, on zmienił jej styl i wprowadził do świata fashion (okładka Vouge). Oczywiście to było zanim okrzyknięto go szaleńcem. Wtedy nikomu nie przeszkadzała jego ekscentryczność, teraz nazywają to dwubiegunowości 😃 co za zakłamany świat ☺️