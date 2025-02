Kanye West w końcu się doigrał. Sklep, w którym raper zaczął sprzedawać koszulki ze swastyką, został ZAMKNIĘTY

Ludzie, w ciągu 10 dni na Santorini dojdzie albo do dużego trzęsienia ziemi o sile 6,5-7,5 w skali Richtera, który wygeneruje falę tsunami o wysokości do 5-10 metrów i uderzy m.in. w Cypr, Turcję, greckie wyspy, Sycylię i północną Libię albo dojdzie do megaerupcji podwodnego wulkanu Kolumbo, który zniszczy Santorini i spowoduje tsunami o 30 metrów, co będzie miało katastrofalne konsekwencje. To nie jest żart. Do końca tygodnia spodziewam się trzęsienia o magnitudzie 5,5