Kanye West sprzedaje koszulki ze swastyką. Można upaść niżej?

Swastyka to hinduistyczny symbol. Jako słowo pojawia się w wielu mantrach hinduskich. 'Svastika' oznacza powodzenie. Doskonale rozumiem, że to prowokacja, ale nie widzę na koszulce charakterystycznej czerwieni. Póki co jest to więc symbol hinduistyczny, który można zobaczyć we wszelakich publikacjach poświęconych symbolom i symbolice różnych kultur.