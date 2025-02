Kanye West kontynuuje KOMPROMITUJĄCĄ serię na "X" i uderza w Taylor Swift. Elon Musk już zdążył zareagować. Nadążacie jeszcze?

Kanye osiągnął dno. Nie mam na myśli tego, co pisał o Żydach i kobietach, bo to nic nowego. Napisał „f$ck Virgil”. Virgil był jego przyjacielem przez ponad 20 lat, 4 lata temu zmarł na raka. Kanye zawsze zazdrościł mu talentu i tego, że cieszył się powszechnym szacunkiem. Kanye wraz z Bianca umieją tylko niszczyć. Dom zaprojektowany przez Tadao Ando, który kupili, a teraz niszczeje, jest tego przykładem. Nie tłumaczcie jego zachowania mania, bo on od kiedy pamiętam rapuje o tym, że jest Bogiem. Teraz po prostu nie ma osób, które by go kontrolowały. Podlizuje się więc do Elona. Żałosny człowiek.