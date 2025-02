Kanye West atakuje modelki plus size: "Nikt nie chce widzieć tego g*wna". W obrzydliwym wpisie na "X" wspomniał też Adele

Bianca Censori wywołała skandal na tegorocznej gali Grammy. Powiedzieć, że wszystko przez jej odważną stylizację, to jak nic nie powiedzieć. Żona Kanye Westa zaprezentowała się bowiem na czerwonym dywanie nago. Echa sytuacji wciąż nie milkną, a raper już mierzy się z konsekwencjami performance'u żony, którą przyprowadził na ściankę.

Według doniesień amerykańskich tabloidów, złakniony atencji ojciec dzieci Kim Kardashian chciał, by oczy wszystkich zwrócone były w jego kierunku. Dodatkowo zależało mu też na tym, by przyćmić Kendricka Lamara.

Kanye West uderza w kobiety o większych rozmiarach. Wspomniał o Adele

Rozemocjonowany gwiazdor pochylił się też nad modelkami plus size. W swój obrzydliwy wywód niespodziewanie wplątał... Adele.

Piep*zę te przebudzone bzdury z wystawianiem na wybieg tłustych s*k. Nikt nie chce widzieć tego g*wna. To niezdrowe i promuje otyłość. Pos*ane jest to, że gdy grube s*ki chudną, tracą akceptację dla Adele, ponieważ ona właściwie ma inny talent niż bycie pionkiem w programach politycznych - czytamy w jednym z licznych wpisów Kanye.

Internauci reagują na obrzydliwy wpis Kanye Westa

Pod wypocinami rapera zaroiło się od komentarzy, głównie sprowadzających go na ziemię i obśmiewających to, co pisze.