Była gwiazdą jednego z najsłynniejszych girlsbandów w historii. Obecnie... mieszka w samochodzie: "Czułam, że dokonałam właściwego wyboru"

Ich debiutancki singiel "Hold On" dotarł na drugie miejsce listy Billboard. Ogólnoświatową rozpoznawalność przyniosły im przeboje "Free Your Mind" czy "Don't Let Go (Love)". Kiedy formacja osiągała największe sukcesy, Robinson postanowiła spróbować swoich sił w pojedynkę. Było to podyktowane jej stanowczemu sprzeciwieniu się zapisom kontraktowym, według których członkinie En Vogue miały otrzymywać zaledwie 2 centy od każdego sprzedanego egzemplarza albumu. Kariera solowa nie przyniosła jej jednak oczekiwanych rezultatów. Dwukrotnie powracała do zespołu, lecz paniom nigdy później nie udało się już zyskać tak dużego rozgłosu, jak 30 lat temu.