Była żona Jarosława Jakimowicza ujawnia, jakie relacje łączą go z synem: "Za dużo o polityce NIE ROZMAWIAJĄ"

Jakimowicz o "Big Brotherze": "Zarobiłem bardzo dużo pieniędzy. Miałem 30 TYSIĘCY ZA TYDZIEŃ"

Relacje z tak "wyrazistą" osobą mogą być pewnym problemem dla jego najbliższego otoczenia. I faktycznie - jak pisze Fakt, 20-letni syn Jakimowicza, Jovan, nie do końca wie, jak rozmawiać ze swoim ojcem. O ich relacjach opowiedziała w mediach matka Jovana i była żona Jarosława, Joanna Sarapata.

Mamy wspólnego syna, który studiuje politykę w Londynie. I on miał z tym duży problem. Spytał mnie, co teraz będzie, skoro z tatą tak bardzo się różnimy. Ja mu powiedziałam: synu, mądry polityk i dobry dyplomata wie, że swoboda wypowiedzi i demokracja polega na tym, że każdy może mieć swoją wizję. Tylko idiota mówi, że drugi jest idiotą, tylko dlatego, że myśli inaczej. To, że myślimy inaczej, nie znaczy, że jesteśmy wrogami i nie pójdziemy jutro na kawę. Wymiana zdań jest podstawą dyplomacji i kultury - opowiada Sarapata.