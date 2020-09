Była żona Jarosława Jakimowicza WYDAJE KSIĄŻKĘ. "Nie wszyscy będą zadowoleni"

Jakimowicz nie ukrywa, że wiedzie niezwykle barwne życie. Niedawno wydał zresztą autobiografię o wymownym tytule Życie jak film, wyraźnie sugerującym, iż jego losy z powodzeniem sprawdziłyby się jako scenariusz kinowej produkcji. W swej książce oprócz licznych przygód Jarek opisał także małżeństwo z malarką Joanną Sarapatą, z którą to doczekał się syna Jovana. Para rozwiodła się w 2009 roku niedługo po przeprowadzce do Hiszpanii. W ich związku nie brakowało jednak emocji - jak opisał w swoim "dziele" Jakimowicz niegdyś odratował nawet obrazy ukochanej z rąk gangsterów, bohatersko ruszając za nimi w pościg.

Okazuje się, że była żona Jarka w kwestii ich małżeństwa może mieć do powiedzenia równie dużo ciekawych opowieści, co on sam. Sarapata wkrótce planuje bowiem wydać powieść biograficzną i niewykluczone, że zdecyduje się poświęcić kilka stron ojcu swojego dziecka.