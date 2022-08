Były narzeczony Katarzyny Glinki wwąchuje się w dłoń tajemniczej blondynki (ZDJĘCIA)

Obserwator 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co ta Glinka w nim widziała przecież widać, że to wiadomego gatunku gość.. Czy kobietom nie wystarczy raz sie sparzyć i nie dotykać gołą łapą gorącego chłopa... on jak ostyga to od razu się nudzi Jakoś mi nie szkoda bo człowiek ma rozum i wolną wole..