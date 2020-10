Były ochroniarz Kris Jenner oskarża ją o MOLESTOWANIE! "Jej ręka spoczęła na jego udzie"

Asia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Nie wiem ale jak go wywalili to sprawę naglasnia. Może i go tam gdzieś pomacala kto to wie. Ale może i on tego chciał. A ze teraz odcięli go to się mści. A grom ich wie. Jak nie wiadomo o co chodzi to o kasę. Tak samo było z M.Jecsonem jak żył i płacił to matka dzieciaka milczała i żyła z jego pieniędzy i wszystko pięknie jak zmarł to nagle przypomniała sobie że jej dziecko było wykorzystywane. Bo źródełko wyschło i tyle. Jest tak samo winna sprzedała dziecko by dobrze się im żyło. A teraz sie obudziła.