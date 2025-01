Były prezes Ekipy zaczepia Friza, który ZABLOKOWAŁ go na Instagramie. Chce konfrontacji: "Zaprosisz mnie do programu?"

Działalność medialna byłego prezesa Eipy Friza

Friz zablokował byłego prezesa Ekipy. Mężczyzna nie jest zadowolony

W sobotę mężczyzna postanowił zareagować na nabór do trzeciej edycji programu Friza "Twoje 5 minut". Jest to projekt skierowany do osób, które marzą o karierze w social mediach. Okazuje się, że były współpracownik Wiśniewskiego też chce wziąć w nim udział. A wszystko dlatego, że - jak twierdzi - Karol... zablokował go na Instagramie.

Były menadżer Wersow chce dostać się do programu Friza. Prosi o pomoc

Karol już mnie chyba nie lubi, ale powiedział, że trzy najbardziej lajkowane filmy dostaną się bezpośrednio do programu. No to słuchajcie, pomóżcie i wyklikajmy ten bilet. Friz, jak zobaczysz te liczby, to może jednak mnie odblokujesz, co? No bo zaprosisz mnie do programu, jak ten tiktok będzie top 1, nie? Prawda? Karol? - prowokuje były menadżer Wersow.