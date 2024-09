Cardi B zaszokowała, publikując intymne nagranie z porodu trzeciego dziecka (WIDEO)

No dobra. Fajnie. Wiecie co? Nie chce mi się jutro do roboty lecieć. Dziś przyszłam późno, zjadłam schabowego jeszcze z niedzieli i nie za bardzo się czuję. No to siedzę i przeglądam informacje ze świata gwiazd. Wiecie co? Tu nawet z Julii można Wieniawę zrobić Węgiel bez imienia wstawić. Co to się dzieje, dajcie spokój. I jeszcze to niemowlę musiało się urodzić byśmy je tu oglądali w stanie nowo narodzonym. Dajcie spokój.