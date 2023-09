Caroline Derpienski dokonała COMING OUTU: "Nigdy o tym nie mówiłam, choć to Jack jest moją MIŁOŚCIĄ ŻYCIA" (WIDEO)

Caroline Derpienski nie przestaje umilać nam czasu tworami swojej wyobraźni. Jej historie o dollarsach, diamondsach i szpilkach z czerwoną podeszwą znajdują coraz więcej odbiorców w przestrzeni internetowej. Szczególnie na TikToku, gdzie trafia coraz więcej nagrań w stylu "get ready with me", obrotna Polka trafiła na podatny grunt. Jedna z jej najnowszych opowieści zdołała już przykuć uwagę kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.