Caroline Derpienski paraduje w bikini po wybiegu w Los Angeles. Tęskniliście? (ZDJĘCIA)

Nie zniknęła jednak z social mediów, gdzie na samym Instagramie obserwuje ją (uwaga) 6,4 mln followersów. Warto jednak dodać, że niewielu wierzy, iż są to realni użytkownicy... Karolina wpadła też do Cannes, gdzie zrobiła sobie selfie z Iriną Shayk, a teraz przyszedł czas na wypad do Los Angeles. Tam Derpienski wzięła udział w pokazach na LA Swim Week. Najpierw 22-latka z Polski dumnie paradowała po wybiegu w różowym bikini, a później wzięła udział w pokazie kolejnej marki. Tym razem na wybieg wyszła już w obcisłej sukni do samej ziemi.