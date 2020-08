Caroline Flack tuż przed śmiercią była NĘKANA PRZEZ BYŁEGO CHŁOPAKA

Dorota 36 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Podajecie namiary jak ktoś cierpi na depresje, a wiecie ile osób przez was cierpi I ma depresje??? To, ze są znani nie oznacza, ze maja inna psychikę. Wiele osób mówiło, ze przez was odechciewa im się ż...oby karma do tych dziennikarzy wróciła, którym oni złamali życie. Karma jest sprawiedliwa