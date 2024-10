Celebryci stawili się na pokazie MMC: Edyta Herbuś, Małgorzata Socha, Katarzyna Niezgoda.

zgłoś do moderacji

Nie lubię mody, bo skłania ludzi do kupowania niepotrzebnych rzeczy. Jednak te kreacje - pani Herbuś, Luna, Jacykow są naprawdę przednie. Kiedyś miałam marzenie, żeby zostać projektantką takiej mody, ale wtedy to było jeszcze passe. Teraz widzę, że mój styl mógłby nareszcie spotkać się z uznaniem społeczeństwa. Muszę tylko jeszcze wymyśleć co zrobić, żeby moje kreacje były bardziej biodegradowalne i może też coś ciekawego uszyję.