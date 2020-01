Cezary Pazura dzieli się z fanami NAGIM ZDJĘCIEM Edyty. Romantycznie? (FOTO)

Paula 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Piękne i subtelne, chociaż całkiem goła nie wulgarna, nie pokazuje nic poza pięknem kobiecego ciała ... Zostawcie tą nienawiść ludzie! Możecie ich lubić albo nie, ale to foto jest fajne, radosne i subtelne. Odczepcie się, wyluzujcie, żyjcie i dajcie prostować ludziom to co chcą, a jak Wam się nie podoba to nie patrzcie; w czym problem? Peace