Chłopiec z okładki płyty Nirvany pozywa zespół za PORNOGRAFIĘ DZIECIĘCĄ!

Dziecko, które pokazano nago na okładce przełomowego albumu Nirvany Nevermind, oskarża teraz zespół o pornografię dziecięcą i wykorzystanie jego wizerunku bez zgody. Spencer Elden , niemowlę z okładki, to dziś 30-latek , który właśnie złożył pozew przeciwko zmarłemu w 1994 roku Kurtowi Cobainowi oraz pozostałym członkom zespołu, twierdząc, że pionierzy grunge'u naruszyli federalne ustawy o pornografii dziecięcej i wykorzystali go seksualnie.

Oskarżyciel, który miał zaledwie cztery miesiące w czasie podwodnej sesji zdjęciowej w 1991 roku, twierdzi również, że został zmuszony do angażowania się w "komercyjne akty seksualne". Zespół rzekomo obiecał też zakrycie jego genitaliów na okładce albumu. Jak wiemy, do tego nie doszło.

Powiedziałem fotografowi: "Zróbmy to nago". Ale on stwierdził, że to byłoby dziwne, więc założyłem moje szorty kąpielowe – mówił wtedy Elden. Rocznica coś dla mnie znaczy. Dziwne, że robiłem to przez pięć minut, gdy miałem cztery miesiące i stało się to naprawdę kultowym obrazem.