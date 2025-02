Chrissy Teigen reaguje na wpis zbulwersowanego fana, że kąpie się z dziećmi "W BRUDNEJ WODZIE": "To mleko kokosowe, WYLUZUJ"

zgłoś do moderacji

Serio? Problemem jest brudna woda, a nie wstawienie do internetu, gdzie każdy może sobie zobaczyć, zdjęcia dzieci w kąpieli? Zboki to jedna sprawa, ale co zrobią te biedaki jak im znajomi za kilka lat wyciągną te fotki? Ludzka bezmyslnosc nie ma granic, niektórzy zrobią wszystko dla pieniędzy, nawet sprzedadzą godność i prywatność własnych dzieci.