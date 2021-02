Christopher Plummer nie żyje. Aktor miał 91 lat

W piątek media obiegła smutna informacja o śmierci Christophera Plummera. Kanadyjski aktor i laureat Oscara odszedł w wieku 91 lat w swojej posiadłości w Connecticut z ukochaną żoną Elaine Taylor u boku. Śmierć Christophera Plummera potwierdzili jego najbliżsi. Póki co przyczyna zgonu nie jest jeszcze znana.

Christopher Plummer karierę aktorską rozpoczął w latach 50. na deskach teatru w Ottawie. Na ekranie debiutował w 1958 roku w filmie Sidneya Lummeta, Zostać gwiazdą. W trakcie wieloletniej kariery wystąpił w ponad 100 filmach. Do jednej z najbardziej kultowych produkcji z udziałem aktora bez wątpienia można zaliczyć musical Dźwięki muzyki, w którym zagrał u boku Julie Andrews. Widzowie docenili także jego role w takich filmach jak Wszystkie pieniądze świata, Dziewczyna z tatuażem czy Na Noże.

Za swoje role Christopher Plummer doczekał się wielu nominacji do prestiżowych nagród. Aktor był dwukrotnym laureatem nagrody Tony, w 2012 roku zgarnął też Złoty Glob za film Debiutanci. Rola Hala w produkcji Marka Millsa zagwarantowała mu również Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. W momencie odbioru prestiżowej statuetki Plummer miał 82 lata, co czyni go najstarszym aktorem w historii kina uhonorowanym nagrodą.