CHWILE GROZY na próbie do "Tańca z Gwiazdami". Natalia Nykiel i Jacek Jeschke zaliczyli bolesny upadek. "Pytacie, jak nam idą obroty" (WIDEO)

Do kolejnej edycji Edward Miszczak wraz z producentami " Tańca z Gwiazdami " pozyskał 12 znanych osób, które już wkrótce zaprezentują dzikie pląsy. Pierwszy odcinek tej serii telewizja Polsat zaplanowała na niedzielę – 15 września. Na parkiecie zobaczymy m.in. Natalię Nykiel . Piosenkarce partnerował będzie Jacek Jeschke , który podczas ubiegłej edycji show doprowadził Anitę Sokołowską do wielkiego zwycięstwa. Oczekiwania tym bardziej są duże.

Natalia Nykiel przeżyła chwile grozy na treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Treningi do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" ruszyły już kilka tygodni temu. Przed gwiazdami oraz ich tanecznymi partnerami jeszcze długie godziny spędzone na sali treningowej. Pretendenci do przygarnięcia Kryształowej Kuli co jakiś czas zdradzają kulisy przygotowań w mediach społecznościowych. Ostatnio Natalia Nykiel wrzuciła na TikToka filmik, który może przyprawić o szybsze bicie serca.